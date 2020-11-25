Maske içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maske içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Maske içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda maske içerisine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İçerisinde 1 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramalarda, maske içerisine gizlenmiş 30,54 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı
Varto’da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı
YEREL HABERLER Varto’da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ...
Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı
YEREL HABERLER Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı
Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuştular
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuştular
Muş Belediyesinden su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden su kesintisi uyarısı
Muş polisinden kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması Muş polisi 2 bin 460 kadını KADES uygulamasıyla bilgilendirdi
YEREL HABERLER Muş polisinden kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Muş Belediyesi merhum öğretmen Sayılgan adına kütüphane kurdu
YEREL HABERLER Muş Belediyesi merhum öğretmen Sayılgan adına ...
Malazgirt’te 24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Malazgirt’te 24 Kasım Öğretmenler Günü
Muş’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Muş’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü
Başkan Asya’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Öğretmenler Günü mesajı
Muş’ta vergi affı için müracaatlar başladı
YEREL HABERLER Muş’ta vergi affı için müracaatlar başladı
Kış lastiği uyarısı
YEREL HABERLER Kış lastiği uyarısı
Fedakar öğretmen hayatını köy okulu öğrencilerine adadı Fedakar öğretmen köy okulu öğrencileri için şehirde çalışmak yerine köyde kalmayı tercih etti Anasınıfı öğretmeni Esra Çavuşoğlu: “Hem şehir hem de köy hayatını iyi bilen bir insanım” “İmkansızlıkları imkana dönüştürmeye çalıştık” “Şehirde çalışmayı değil de köyde kalmayı istedim”
YEREL HABERLER Fedakar öğretmen hayatını köy okulu öğrencilerine ...
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
YEREL HABERLER Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X