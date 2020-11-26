Muş’tan batı illerine kışlık erzak

Muş'ta hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan aileler, batı illerinde yaşayan yakınlarına kamyonlarla kışlık erzak göndermeye başladı.

Muş’a ilkbahar mevsiminde misafir gelen ve yerleşik olarak oturan vatandaşlar, her sene batı illerindeki akrabalarının ve kendi ihtiyaçlarını gidermek için doğal kışlık erzak hazırlıyor. Kendi bahçe ve arsalarında ürettikleri bulgur, fasulye, lahana, nohut, kuru ve yaş sebze ile hayvanlardan el ettikleri peynir, tereyağı, çökelek, bal, gibi birçok kışlık yiyecek, koli ve çuvallara doldurularak İstanbul’daki adreslere gönderiliyor.

20 yıl önce İstanbul’a göç ettiğini ifade eden vatandaşlardan Behçet Akdemir, “Çocuklarım şu an İstanbul’da işleri olduğu için çalışıyorlar. Biz Haziran, Temmuz aylarında tatile geliyoruz. Özellikle bu sene korona nedeniyle orada kalmadık. Buraya geldik. Artık bu günlerde İstanbul’a çocukların yanına döneceğiz. Burada kendimize bahçe ekiyoruz. Domates, biber, soğan, fasulye ve kuru gıda ürünleri ekiyoruz. Bunları üretip kurutarak İstanbul’a götürüyoruz.” dedi.

Batıdan Muş’a gelen vatandaşların kışlık erzaklarını yaz mevsiminde hazırladığını kaydeden kamyoncu Maşallah Çağlayan ise “Kışa doğru vatandaşların buradan erzaklarını kamyonlarla alıp İstanbul’a götürüyoruz. Muş ve çevre köyler erzakları getiriyor arabaya yüklüyorlar. Genellikle peynir, un, ceviz, bal, turşu gönderiliyor. Bazen kapı kapı geziyoruz, bazen de vatandaşlar kamyona getiriyor. Bu şekilde erzakları İstanbul’a götürüyoruz” diye konuştu.

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