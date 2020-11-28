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Muş’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Kar yağışı çocuklar için eğlenceye, yetişkinler için de pandemi nedeniyle paniğe yol açtı

İHA

Muş’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Kar yağışı çocuklar için eğlenceye, yetişkinler için de pandemi nedeniyle paniğe yol açtı

Muş’ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüşürken, yetişkinlerde ise korona virüsün etkili olabileceği göz önünde bulundurularak paniğe neden oldu.
Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Karın yağmasıyla kendilerini dışarı atan çocuklar kartopu oynayıp kayarak zaman geçiriyor. Ovada otlatılan koyun sürüsü ise aniden bastıran yağışla birlikte kar altında kaldı. Trafikte de etkisini gösteren kar yağışı sürücülerin görüş mesafesini kısıtladı.
Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde sabah uyanınca karın yağdığını ve kartopu oynamak için dışarı çıktığını ifade eden çocuklardan Bayram Karakaya, “Bugün kar yağdı çok mutluyuz. Kartopu oynuyoruz, kayıyoruz. Pandemi nedeniyle okul da yok. Evde de boş zamanımız çok oluyor. Şu anda her yer bembeyaz. Çocuklarla çok eğlendik. Güzel bir gün. Günün tadını karla çıkartıyoruz” dedi.
Mevsimin ilk karının yüksek kesimlere yağdığını, Güzeltepe köyüne yeni kar düştüğünü anlatan vatandaşlardan Nurcan Karakaya da, “Kar çok güzel, biz karı seviyoruz. Çocuklar da karı görünce oyun oynamaya başladılar” diye konuştu.

“Kar yağışı korona virüs nedeniyle tedirgin ediyor”
Şehir merkezine karın yağmasıyla birlikte pandemi nedeniyle panik yaşadıklarını vurgulayan vatandaşlardan Burhan Sayılgan ise “Korona virüsün karla birlikte daha azgın bir hale gelebileceğini düşünüyorum. Onun için kendimizi korumamız lazım. Daha önceden kar yağışı bizi sevindiriyordu ama şu anda korona virüs nedeniyle tedirgin ediyor. Daha rahat bir yaşantı için sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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