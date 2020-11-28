Muş´ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı (2)

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KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Muş kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı köyler de etkili oldu. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Karlar altında kalan kent merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Güzeltepe köyünde yaşayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Ercan Karakaya (12), "Köyümüze karın yağmasından mutlu olduk. Pandemiden dolayı okula gitmiyoruz kartopu oynayarak, kayarak günümüzü geçiriyoruz, sevinçliyim" dedi.

Kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Nurcan Karakaya ise kışa alışkın olduklarını söyledi. Güzeltepe köyü merasında kar yağışına yakalanan koyun sürüsü, beyaz örtü altında yemlerini yemeyi sürdürdü. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet Aydın

2020-11-28 14:12:45



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