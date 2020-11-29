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Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır

DHA

Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, İl Özel İdaresi'nce karla mücadelede kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımları tamamlandı. Hazır hale getirilerek 11 farklı bölgede kullanılacak olan 64 iş makinesi, 90 personel ile karla mücadele için hazır bekliyor.
Türkiye'de kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği illerden Muş´ta, İl Özel İdaresi tarafından karla mücadelede kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımları büyük bir titizlikle yapıldı. Bu kapsamda 5 bin 700 kilometrelik yol ağında karla mücadele için kullanılacak olan iş makinelerinin bakımları, bıçak takımı ve zincir bakımları tamamlanarak, hazır hale getirildi. Deneyimli ustaların elinde bakım ve onarımları yapılarak 11 farklı bölgede kullanılacak olan 19 tanesi kiralık olmak üzere toplam 64 adet iş makinesi, 90 personel ile karla mücadele için hazır bekliyor.
Yer yer kar kalınlığının 10 metreye kadar ulaştığı bölgelerde sürekli olarak karla mücadele edecek olan İl Özel İdaresi ekipleri, ayrıca Bitlis´in Mutki ilçesi ve Diyarbakır´ın Kulp ilçesi ile Batman ili sınırlarındaki yol ağlarında da çalışma yapacak. Bu kapsamda 7/24 esasına göre karla mücadeleye hazır olan ekipler, geçen yıl 5 bin 700 kilometrelik yol ağında 25 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptı.
'64 İŞ MAKİNESİ VE 90 PERSONELLE HAZIRIZ'
İl Özel İdaresi´ne ait 45 iş makinesinin karla mücadelede yetersiz kalmasından dolayı 19 ayrı iş makinesi kiraladıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "64 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadeleye hazırız. Yaz mevsiminde kullanılan 45 iş makinemiz kış mevsimine geçmeden önce Makine İkmal Müdürlüğümüz personellerince bakım ve onarımları yapılmış olup, kış hazırlığımız tamamlanmıştır. Bütün araçlarımızın kar bıçakları, zincirleri ve kış mevsimi ile ilgili diğer ekipmanları tamamlandı" dedi. 
Muş´a kar yağışının geç gelmesini istediklerini ancak yağdığı gün itibariyle karla mücadeleyi etkin bir şekilde yapacaklarını belirten Yentür, "20192020 yılı içerisinde 5 bin 700 kilometre olan yol ağımızda beş defa kadar kar yağmıştır. Karın yağmasından dolayı yaklaşık 25 bin kilometre yol temizlemesini yapmış bulunmaktayız. 366 köy, 208 mezramızın tamamının ve bunun yanı sıra özellikle bizim güneydeki sınırımız olan Bitlis, Batman ve Diyarbakır bölgelerinin coğrafyasının çok zor olduğunu var sayarak, tecrübeli elemanlarımızla bu zor coğrafyada vatandaşlarımızın her türlü sıkıntılarını giderip, onların şehre ulaşımlarını sağlayıp, seyrüseferlerini kolaylaştıracağız" diye konuştu.
Ağır iş makinelerinin bütün bakımlarını yaptıklarını söyleyen makine bakım ustası Mesut Oglago ise, "Ağır kış şartları için iş makinelerimizin bütün bakımları tamamlanmıştır. Saha ekibimiz gönül rahatlığıyla ağır kış şartlarında çalışabilir" dedi.
Muş´un kış memleketi olduğunu ve karla mücadelenin çetin geçtiğini ifade eden İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürü Fırat Öztürk, şunları söyledi:
"Muş´ta yılın büyük bir kısmı kar altında geçmektedir. Bunun için de iş makinelerimizin gerekli bakım ve onarımlarını yaptık. İş makinelerimizin bakım ile onarımları çok zahmetli ve meşakkat gerektiriyor. Deneyimli ustalarımız bunun üstesinden gelmektedir. Bakım onarımlarımız yapılmış durumdadır. Eksik olanlar da tamamlanıyor. Karla mücadeleye hazır bulunmaktayız. Zincirlerimiz takıldı, takılmaya da devam ediliyor. Kar bıçaklarımız takıldı. Ufak tefek bakım onarımlarımız, yağ bakımlarımız var. Bunları da tamamlayıp inşallah karla mücadeleye tamamıyla hazır bulunmuş olacağız."
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-11-29 09:36:46

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