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Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu

DHA

Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Mevsimin ilk kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kentte soğuk hava ve sis etkili oldu. Güneşin yüzünü göstermesine rağmen hava sıcaklığının azaldığı kentte ağaçlar kırağı sebebiyle beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutan araçlarını temizlemeye çalıştı. Kent merkezinde yoğun sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü şehir merkezinde araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. 
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-11-29 13:11:34

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