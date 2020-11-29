Muş’ta sis etkili oldu

Covid-19 test ücreti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta gün boyu etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte önceki gün etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde başlayan sis akşam da etkisini sürdürmeye devam etti. Görüş mesafesinin yer yer 2030 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.