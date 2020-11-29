Muş’ta sis etkili oldu

Muş’ta gün boyu etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kentte önceki gün etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde başlayan sis akşam da etkisini sürdürmeye devam etti. Görüş mesafesinin yer yer 2030 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.