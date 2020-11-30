Ailesi, Aren'in yaşaması için yardım istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesi, Aren'in yaşaması için yardım istiyor

DHA

Ailesi, Aren'in yaşaması için yardım istiyor


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ (DHA)MUŞ'ta, ŞühedaVahap Kaya çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan çocukları Aren´in tedavisi için yardım bekliyor. Aren'in 9 aylık olmasına rağmen hastalığından dolayı emekleyemediğini söyleyen Şüheda Kaya, "Yurt dışındaki ilacı alırsak Aren´in yaşama şansı olacak. Bebeğimizin ölmesin istemiyoruz" dedi. 
Şüheda ve Vahap Kaya çifti, 2016 yılında dünyaevine girdi. 4 yıl çocuk sahibi olamayan Kaya çifti, tüp bebek tedavisi gördü. Ailenin tüp bebekle dünyaya gelen erkek çocuğu Aren, 3 aylıkken hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle hastaneye götürüldü. Çocuğu muayene eden doktor olumsuz bir sonuçla karşılaşmadığını söyledi. Aren´e altıncı ayında götürüldüğü başka bir hastanede Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Hastalık hakkında o güne kadar bilgi sahibi olmayan Kaya çifti, büyük üzüntü yaşadı.
`GÖZÜMÜNÜZ ÖNÜNDE GÜNDEN GÜNE ERİYOR´
Öğretmen olan baba Vahap ile ev hanımı anne Şüheda, hayatlarını kas kaybı ile zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalık türü olan SMA Tip 1 hastası çocukları Aren´e adadı. Günden güne kötüleşen çocuklarının ölmesinden korkan Kaya çifti hem yetkililerden hem de hayırseverlerden yardım bekliyor. Çocuğunun gözleri önünde eridiğini ifade eden Şüheda Kaya, dört yıl çocuk sahibi olamadıklarını ve bu yüzden tüp bebek tedavisine başvurduklarını söyledi. Tedavi ile olumlu sonuç alarak, Aren´e hamile kaldığını belirten Kaya, "Tüp bebek tedavisinde çok zor bir süreç atlattım. Şükür Aren dünyaya geldi. Aren üç aylıkken hastalık belirtileri başladı. Ayaklarını hareket ettirebilen, başını tutan ve sesi normal olan Aren´de üç ayın sonunda bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettik" diye konuştu.  
`YURT DIŞINDAKİ İLAÇLAR DAHA ETKİLİ´
Aren´i Muş´ta doktora götürdüklerini anlatan Kaya, "Oğlumuzu muayene eden doktor çocuğumuzda bir şeyin olmadığını, her şeyin normal olduğunu söyledi. Aren´in hareketleri gittikçe yavaşlamıştı. Altı aylık olunca başka bir doktora götürdük ve durumun ciddiyetini söyledi. Bizden çocuğumuzu hemen bir nöroloji doktoruna götürmemizi istedi. Nöroloji doktoru birçok test yaptı ve Aren´in SMA Tip 1 hastası olduğunu söyledi" dedi.
SMA hastalığının, genetik bir kas hastalığı ve ölümcül olduğunu vurgulayan Şüheda Kaya şunları söyledi:
"Bu hastalık hem annede hem babada bulunan genlerden çocuğa geçen bir kas hastalığı. Ülkemizde bir ilacı mevcut, şu an ilaç için başvurumuzu yaptık. Ama bizim amacımız ülkemizdeki değil, daha etkili olan yurt dışındaki ilacı alabilmek. Çünkü ülkemizdeki ilaç sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyor. Bu tarz çocuklarda zaman çok önemli. İki veya üç yaşına kadar yurt dışındaki ilaçları alması gerekiyor. Bir an önce kaslarının ölmemesi için ilaçların alınması gerekiyor. Çocuğum 9 aylık olmasına rağmen hastalığından dolayı emekleyemiyor. Yavrumun ölümünü izlemek istemiyorum. Şu an Aren solunum sıkıntısı da yaşıyor. Eğer yurt dışındaki ilacı alırsak Aren emekleyebilecek, diğer bebekler gibi bütün hareketlerini yapabilecek. Yani normal hayatına dönebilecek. Bir anne olarak bebeğimin yaşamasını istiyorum."
'HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'
Çocuklarının bir an önce yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini vurgulayan baba Vahap Kaya ise "Bu konuda bir bağış kampanyası başlatıldı. Muş Valiliği ve belediyenin destekleriyle yapılan bir bağış kampanyamız var. Yaklaşık 20 milyon liralık bir tedavi gerekiyor, bu da çok büyük bir meblağ. Ama ulaşılamayacak bir ücret değil. El ele verdiğimiz sürece biz bu paraları çok rahat bir şekilde toplayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda gerek devlet büyüklerimizden gerek hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Söz konusu olan bir bebeğin hayatı, anne ve baba olanlar bizi çok iyi anlayacaklardır. Çok zor şartlarda çocuğumuza kavuşabildik. Çocuğumuzun mutluluğunu tam olarak yaşayamadan, bir de bu hastalıkla boğuşuyoruz. Hastalığımız ölümcül bir hastalık. Dünyada bebek ölümlerinde en başta gelen bir hastalık. Bu bebeklerin tez zamanda bu ilaçları alması gerekiyor. Biz de çocuğumuzun bu ilacı almasını istiyoruz. Bu konuda tüm hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Zor değil, el ele verirsek biz Aren´i tedaviye ulaştıracağımızı düşünüyoruz" dedi  DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-11-30 09:33:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Muş’ta sis etkili oldu
İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık hayatını ...
Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
YEREL HABERLER Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır
Muş´ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı (2)
YEREL HABERLER Muş´ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı (2)
Muş’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Kar yağışı çocuklar için eğlenceye, yetişkinler için de pandemi nedeniyle paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Muş’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Kar yağışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X