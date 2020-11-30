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Muş’ta tarım ve hayvancılığa 1 milyon 600 bin liralık devlet desteği

İHA

Muş’ta tarım ve hayvancılığa 1 milyon 600 bin liralık devlet desteği

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için DAP İdaresi tarafından desteklenen kapalı sulama ve güneş enerjisi sistemli (GES) hayvan içme suyu temini projelerini tamamladı.
Muş’ta, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için DAP İdaresine sunulan projeler kabul edilerek çalışmalar tamamlandı. Malazgirt ilçesi Karıncalı köyü ve merkeze bağlı Arpayazı köyüne kapalı sulama sistemi, Kıyık, Güzeltepe, Bağlar ve Çukurbağ köylerine de güneş enerji sistemi hayvan içme suyu temini ile gölgelik projeleri uygulandı.
Yapılan projelerle ilgili bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde DAP İdaresine sunulan projelerle güneş enerjisi sistemiyle hayvan içme suyunun temini projelerinden dört tanesini yaptıklarını söyledi. Önce susuz hayvan varlığı çok olan meralarda 4 yere sondaj vurduklarını kaydeden Yentür, “Sondajın neticesinde suyun analizini yaptırdık. Akabinde bir yıl sonraya da bunlara güneş enerjisi sisteminden suyu bedelsiz olarak yeryüzüne çıkarıp hayvanlara sunulabilmesi için proje yaptık. Bu projelerde her bir GES için 17 panel kullandık. Bu paneller yaklaşık 4 kilovatlık bir motopompu çalıştırabilecek güce sahip. Biz buralara su deposu, çobanların barınabilecekleri ve el yüzlerini yıkayabilecekleri tesis ile hayvanların güneşten korunması için bir gölgelik yaptık” dedi.

“Muş, tarım ve hayvancılıkta gelişiyor”
Muş’un hayvan varlığı açısından yaklaşık 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan ve yaklaşık 350 bin de büyükbaş hayvana sahip olduğunu belirten Yentür, “Mera ve çayırları yüksek olan bir ildir. Muş’un yükseleceği değerler tarım ve hayvancılık olduğu için bizde İl Özel İdaresi olarak bu projeye destek vererek DAP İdaresiyle ortaklaşa ilin su sorununun giderilmesi için böyle bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

“Tarım ve hayvancılığın hizmetine 1 milyon 600 bin lira sunmuş bulunmaktayız”
Toplam 4 projeden 3 tanesini bitirdiklerini kaydeden Yentür, “Bir projenin de yeniden ihalesini yapıyoruz. İlimizde Kıyık, Güzeltepe ve Bağlar köylerindeki projelerin iş ve işlemlerini bitirdik. Çukurbağ köyümüze ait projenin de yeniden ihalesini yaparak bunu da 2020 yılı içerisinde bitirmiş olacağız. Ayrıca bunların dışında 2 tane de kapalı sulama sistemi projesini de gerçekleştirdik yine DAP İdaresiyle ortaklaşa. Bunlardan bir tanesi Malazgirt ilçesi Karıncalı kapalı sulama sistemidir. Burada da yaklaşık 8 bin dönüm arazinin su alabileceği bir proje gerçekleştirdik. Ve ikinci bir ek kaynakla daha önce Arpayazı kapalı sulama sistemine ek bir proje yaptık. Bunun için de yaklaşık 400 bin lira para harcadık, Karıncalı’ya da 400 bin lira bir para harcamış olduk. İlimizde DAP İdaresi tarafından toplam bütçelenen 800 bin lira güneş enerjisi sulama projesi, 800 bin liraya yakında kapalı sulama sistemleri olmak üzere 1 milyon 600 bin lira tarım ve hayvancılık hizmetine bu projeleri sunmuş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.
Bağlar Köyü Muhtarı Mazhar Gökçek ise İl Özel İdaresinin kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, “Bize gölgelik verdiler, hayvanların su içmesi için depo yaptırdılar. Su deposu üzerinde de güneş enerji panelleri bulunuyor. Hayvanlarımız önceden susuz kalıyor ve güneşten korunamıyorlardı. Hastalıklarla baş edemiyorduk. Büyük bir sorun çözüldü. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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