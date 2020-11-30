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4 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olan çiftin çocuğu SMA tip 1 hastalığına yakalandı

İHA

4 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olan çiftin çocuğu SMA tip 1 hastalığına yakalandı

Muş’ta 4 yıl boyunca çocukları olmayan ve tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilen Şüheda ve Vahap Kaya çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalanan bebekleri Aren’in bir an önce sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.
Muş’ta, 4 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olan genç çift, çocuklarının SMA Tip 1 hastalığına yakalandığını öğrenince dünyaları başlarına yıkıldı. 4 yıllık tedavi sürecinin ardından tüp bebekle çocuk sahibi olabilmenin mutluluğunu yaşayan 4 yıllık evli çift, şimdi de 8 aylık çocuklarının SMA Tip 1 hastalığına yakalanmasının üzüntüsünü yaşıyor. Dört ay önce SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Aren’in bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için yardım eli bekleyen genç çift, sosyal medya hesapları üzerinden de kampanya başlattı.

“Uzun bir süreç sonrası bebek sahibi olabildik”
Aren’in günbegün gözleri önünde eridiğini anlatan anne Şüheda Kaya, dört yıl boyunca çocuk sahibi olamadıklarını ve çocuk sahibi olabilmek için tedavi olduklarını söyledi. İlk tedavide Aren’e hamile kaldığını ifade eden Şüheda Kaya, “Aren, SMA Tip 1 hastası. Genetik bir hastalık. Bebeğimizin hastalığını 3. ayında öğrenmeye başladık. İlk 3 ayında hareketleri, her şeyi normaldi. Üçüncü ayın sonunda artık bir şeylerin normal gitmediğini öğrendik. Çünkü Aren, günlük normal hareketlerini yapmamaya başladı. Bir şeylerin ters gittiğini fark edince doktora görünmesi gerektiğini anladık. Aren’i doktora götürdük ve kendisine birçok test yapıldı. Öğrendik ki bebeğimiz SMA Tip 1 hastası. Zor bir süreç geçirdik. Uzun bir süreç sonrası bebek sahibi olabildik. Bebeğimiz tüp bebek. Bu süreçte birçok aileyle görüştük. Aren, SMA olduktan sonraki süreçte SMA çocuğa sahip ailelerle görüştük. Aren, geceleri sağına soluna dönemiyor, nefes alamıyor, boğazını sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz” dedi.

“Aren için kampanya başlattık”
Aren için sosyal medya hesapları üzerinden kampanya başlattıklarını belirten Kaya, “İnsanlardan yardım istiyorum yurtdışındaki ilacı alabilmemiz için. Yurtiçinde bağış kampanyamızı başlattık, yurtdışındaki hesaplarımızı açtık” diye konuştu.

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