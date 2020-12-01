Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

İHA

Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı. Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Kasım ayı içerisinde kent genelinde yürütülen ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Asya, “Aralık ayı meclis toplantımızın özelde ilimize bölgemize, genelde ülkemize hayır getirmesini diliyorum. Toplantı gündemine geçmeden önce rahatsızlık geçiren arkadaşlarımız hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şifa bekleyen herkese Rabbim’den acil şifalar diliyorum” dedi.

“14 mahallemizin yollarının tamamını asfaltladık”
Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Asya, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. İnşallah en kısa sürede insanlık aleminin bu sıkıntılı günlerden kurtulup normal yaşama dönülür. Tabi sıkıntılı bir yıl olmasına rağmen kendi yerelimizde mesai arkadaşlarımızla birlikte adeta hayırda yarışırcasına hizmetlerimizi devam ettirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde altyapıdan sonra başlattığımız üstyapı hizmetleri ile şehrimizin toparlanma sürecini bitirme aşamasına getirmeyi başardık. 17 mahallemizin tamamında da çalışmalarımız oldu. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçirdiğimiz yerleşim alanlarının dışındaki 14 mahallemizdeki asfalt çalışmalarını tamamladık. Lokal bazda çalışmalarımız oluyor. Onları da mevsim şartları elverdikçe tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı tamamlanma aşamasına geldi”
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki çalışmalara değinen Başkan Asya, “Şehir Mezarlığından MuşBitlis karayoluna bağlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı adını verdiğimiz güzergahımızda önemli bir çalışma yaptık. Daha önce yol genişletme ve düzenleme yaptığımız bölgenin üstyapısında da son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Dün itibari ile sanayi bölgesindeki çalışmaların yapılması ile yeni bulvarımızın birinci tabaka asfaltı tamamlandı. Refüj, bordür döşemesinin de devam ettiği bulvarın ikinci aşama asfaltı da bu hafta içerisinde yapılarak tamamlanmış olacak. Bu önemli hizmetimizin yüz yıl sonra hayırla yad edileceğini umuyorum. Nasıl ki yıllar önce İstasyon Caddemizi bu şekilde düzenli olmasını sağlayanları rahmetle andığımız gibi bu meclis ve emek veren belediye emektarları da yıllar sonra hayırla dua ile anılacaklar” şeklinde konuştu.

“Halk ekmek fabrikası yakında üretime başlayacak”
Belediye tarafından yapılan halk ekmek fabrikası hakkında bilgi veren Başkan Feyat Asya, “Lale Vadisi Parkında yaptığımız halk ekmek fabrikasında da son aşamaya geldik. Kurulum ve montaj çalışmalarının sonunda gerekli düzenlemeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde test üretimi yaparak çalışmalarımızı başlatacağız. Büyük projelerimiz kadar sosyal sorumluluk projesi olarak önemsediğimiz bu hizmetin hayata geçmesinin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

“İçme suyu projesinin ihale sonucu belirlendi”
İçme suyu projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Değerli arkadaşlar son beş yıldır Alparslan 2 Barajından içme suyu temini için adeta iğne ile kuyu kazarcasına çaba sarf ettik. Bu süreçte sorunumuzu dile getirmekten sıkılmadık, gayretimizi sürdürdük. Göreve ilk geldiğim 2014 yılında dönemin Devlet Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da ilimizin bu sıkıntısını dile getirerek başladığımız bu süreçten Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin gündemine gelene kadar takipçisi olduk. Hamdolsun bugün bu projemiz ihale aşaması tamamlanmış duruma geldi. 23 Kasım’da ihale yapıldı. En uygun teklifi veren firmaya dün tebliğ edildi. İtiraz süreci halen devam ediyor. Dileğimiz ve temennimiz bu sürecin de sorunsuz bir şekilde tamamlanarak projenin başlatılması. Bana göre ilk kazmanın vurulması demek işin yüzde yetmiş beşinin tamamlanması gibidir. Bunun yanı sıra çok büyük bir proje olmasa da TOKİ konutlarının üst tarafında bulunan Muratpaşa’dan Kale Mahallesi’ne bağlanan yolun fore kazık sistemi ile yapılma işi TOKİ tarafından ihale edildi. 20 Kasım’da ihale edilen işin de çalışma sezonu ile başlatılıp tamamlanmasını umuyoruz” dedi.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, 2020 yılı mali bütçe tasarısı, gelir ve ücret tarifesi, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Muş Belediyesi kışa hazır
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde ...
Muş Belediyesinin içme suyu projesinin ihalesi sonuçlandı İlkbaharda ilk kazma vuruluyor
YEREL HABERLER Muş Belediyesinin içme suyu projesinin ihalesi ...
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde ...
Meteorolojiden Muş ve Bitlis için kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Muş ve Bitlis için kar yağışı uyarısı
4 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olan çiftin çocuğu SMA tip 1 hastalığına yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olan çiftin ...
Muş’ta tarım ve hayvancılığa 1 milyon 600 bin liralık devlet desteği
YEREL HABERLER Muş’ta tarım ve hayvancılığa 1 milyon 600 bin liralık ...
Ailesi, Aren'in yaşaması için yardım istiyor
YEREL HABERLER Ailesi, Aren'in yaşaması için yardım istiyor
Muş’ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Muş’ta sis etkili oldu
İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık hayatını ...
Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
YEREL HABERLER Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X