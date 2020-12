Hayırsever esnaftan bedava ekmek dağıtımı

– Muş’un Malazgirt ilçesindeki hayırsever iki esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla zor ve sıkıntılı günler yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere bedava ekmek dağıtımına başladı.

Malazgirt’te telefon tamiri ve satışını yapan hayırsever ortaklar İbrahim Açık ve Muaz Açık, korona virüs salgını dolayısı tüm Türkiye’de başlatılan pandemi önlemleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine bedava ekmek dağıtımı uygulaması başlattı. Dükkânının ön tarafına yaptırdığı bedava ekmek standında her gün yaklaşık 100150 ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan ortaklar, “Sosyal devlet anlayışı ile kaymakamlığımız ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapıyor. Esnaf olarak her şeyi devletten beklememiz lazım. Bizde elimizden geldiğince karınca kararınca pandemi dolayısı ile zor günler yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışmalıyız. İlçemizdeki birçok fırınımızda askıda ekmek kampanyaları var. Bende bir esnaf olarak dükkânımın ön tarafında bir bedava ekmek standı açtım. Pandemide sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız her gün gelip ekmeklerini alıp gidiyorlar. Tüm dünya ve bizler ülke olarak inşallah bu korona virüs illetini bir an önce atlatırız” dediler.

