Polisten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda 833 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 30.11.2020 tarihinde yapılan operasyonda, 833 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 2’sinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, 2 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

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