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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Polisten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda 833 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 30.11.2020 tarihinde yapılan operasyonda, 833 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 2’sinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, 2 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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