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Muş'ta ikna edilen PKK'lı, ailesiyle buluşturuldu

DHA

Muş'ta ikna edilen PKK'lı, ailesiyle buluşturuldu


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ (DHA)MUŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna çalışmaları sonucu geçen haftanın ardından bu hafta da terör örgütü PKK/KCK'nın elinden bir genç daha kurtarıldı. Ailesi ile buluşturulan ve devletin şefkatli ellerine sığındığını ifade eden örgüt mensubu, "Devletimiz ve polisimiz bana çok iyi davrandı. Anladım ki orada bulunanların tamamı kandırılarak dağa götürülüyor, onlar da bize böyle iyi davranıldığını bilseler ve sizleri tanısalar bir yolunu bulup örgütün elinden kaçacaklar" dedi.
Örgüt tarafından kandırılarak önce İstanbul HDP il binasına götürüldüğünü ve oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden Terör Örgütü PKK/KCK'ya katıldığını ifade eden örgüt mensubu, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütüne katılan ve Suriye ile Irak'ta silahlı faaliyet yürüten örgüt mensubu, TEM ekiplerinin aylar süren çalışmaları neticesinde ikna edilerek bölücü örgütün elinden kurtarıldı.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda Habur Sınır Kapısı´nda teslim olan ve 5 yıldır PKK'nın Gara ve Avaşin kamplarında zor günler geçirdiğini ifade eden örgüt mensubu, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatı ile polis ekiplerince Şırnak'tan Muş'a getirildi. Adli işlemlerinin ardından Muş Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen çocuklarını görmeye gelen anne ve baba, 5 yıllık hasretin ardından oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne ve baba gözyaşlarına hâkim olamadı.
`ALLAH POLİSİMİZDEN VE DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN´
Devletin şefkatli ellerine sığındığını ifade eden örgüt mensubu ise şunları söyledi:
"Devletimiz ve polisimiz bana çok iyi davrandı. Ben örgüt içerisinde bulunduğum süre zarfında çok büyük sıkıntılar çektim ve anladım ki orada bulunanların tamamı kandırılarak dağa götürülüyor, onlar da bize böyle iyi davranıldığını bilseler ve sizleri tanısalar bir yolunu bulup örgütün elinden kaçacaklar. Bize, orada polisin işkence yaptığı, kötü davrandığı şeklinde propaganda yaptılar. Ben burada gördüm ki polis bize çok iyi davrandı ve bana yardımcı oldu."
Baba ise, "Allah tüm çocukları anne babasına sağ salim kavuştursun. Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun. Yeter artık, ben çocuğumu bunlar dağa kaçırsın diye mi büyüttüm, oğlum çalışkandı, çalışarak ailesine bakıyordu. 5 yıldır çok dert çektik. Çok şükür Allah'a oğlumuz terör örgütünün elinden kurtularak devletimize sığındı" diye konuştu.
Terörle mücadele kapsamında Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün talimatları ile Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna çalışmalarına kesintisiz devam edileceği öğrenildi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-12-03 11:06:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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