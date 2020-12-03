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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAYTAp’tan kedi ve köpekler için mama bağışı

İHA

HAYTAp’tan kedi ve köpekler için mama bağışı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Muş’un Bulanık Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine kedi ve köpek maması bağışında bulundu.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Getir işbirliği tarafından Bulanık Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine sokak hayvanları için köpek ve kedi maması bağışı yapıldı. HAYTAP Bulanık Temsilcisi olan Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol, belediye personelleri ile birlikte bağışı yapılan mamaları sokak hayvanlarına dağıtarak sahipsiz hayvanların karınlarını doyurdu. Korona virüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin kapalı olması ve sokaklarda insan sayısının azalmasıyla birlikte beslenmede sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için bu tür bağışların faydalı olduğunu belirten Canol, “Bizler Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri olarak açılışı bu sene yapılan Bulanık Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma başta olmak üzere iç ve dış parazit mücadelesi, kuduz aşısı ve küpeleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bulanık Belediyesi Veteriner Hekimi ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalarımızda, HAYTAP Tatvan ekibinin de katkıları oldu. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte olumsuz hava koşullarından etkilenen hayvanlarımıza gönüllü olarak sahip çıkmalı ve elimizden gelen her türlü imkânı değerlendirmeliyiz” dedi.

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