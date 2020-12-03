Muş’ta tarihi eser operasyonu

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Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan 64 adet tarihi eser ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu ile ilgili olarak 2 Aralık operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda, araç içerisinde gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan toplam 64 adet tarihi eserin ele geçirildiği ve 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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