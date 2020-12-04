Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mermi ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında 2 Aralık 2020 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 90 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 38 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.