Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

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Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mermi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında 2 Aralık 2020 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 90 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 38 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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