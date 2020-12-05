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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da kısıtlama belediye çalışanlarına yaradı

İHA

Varto’da kısıtlama belediye çalışanlarına yaradı

Muş'un Varto ilçesindeki esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle iş yerlerini açmazken çarşı merkezinde kimsenin olmayışı belediye çalışanlarının işine yaradı.
İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu kısıtlamasına Varto esnafı da uyarak sabah saatlerinde iş yerlerinin kepenklerini açmadı. Varto'da eczane, fırın ve tüp bayileri bazı marketler ve manavlar dışında hiçbir esnaf faaliyetine devam etmeyerek korona virüs tedbirlerine uyum sağlarken, Varto Belediyesi Destek hizmetleri Müdürlüğünde çalışan elemanları, günlük işlerine devam ettiler. İlçe merkezinde araçların ve trafiğin yoğun oluşu nedeniyle işlerini rahat bir şekilde yapamadıklarını ve bu gün ise trafiğin yoğun olmaması ile birlikte işlerini rahat bir şekilde yaptıklarını söyleyen Ali Karahan, ”Mesai saatleri içerisinde trafik bayağı yoğun oluyor işlerimize engel oluyor. Ama bu gün trafik olmadığı için daha rahat çalışıyoruz. Trafik yoğunluğunun azaltılması gerekir”dedi.
Kısıtlama dahi işlerine engel teşkil etmediğini dile getiren Doğan Akkoyun adlı çalışan ise ”ilçemizin temiz olması yönünde bize söylenen talimatları aynen yerine getiriyoruz. Bu gün trafik yoğun değil rahat bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz için ne gerekirse yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
İlçede emniyet görevlileri ise güvenlik tedbirlerini sıkı bir şekilde takip ediyorlar.

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