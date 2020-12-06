Muş´ta, dron destekli 'kısıtlama' denetimi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, mahalle ve sokaklarda dronla denetim gerçekleştirildi. Polis ekiplerince kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muş´ta da koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında 56 saat süre ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla kentin işlek bölgeleri ve parklarında sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda dron ile denetimleri sıklaştırdı. Polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulayarak, uyarılarda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-12-06 13:41:38



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