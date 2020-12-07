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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilik yaptığı okula müdür oldu 20 yıl önce eğitim gördüğü sıralarda şimdi öğrencilere ders veriyor

İHA

Öğrencilik yaptığı okula müdür oldu 20 yıl önce eğitim gördüğü sıralarda şimdi öğrencilere ders veriyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 19941998 yıllarında öğrencilik yapan Erhan Subaşı, 20 yıl aradan sonra eğitim gördüğü okula müdür oldu.
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimini tamamlayan Erhan Subaşı (40), eğitim gördüğü sıralarda şimdi öğrencilere ders veriyor. Aynı okula sırasıyla öğrenci, öğretmen ve okul müdürü olan Subaşı, öğrencilere rol model oldu. 20 yıllık tecrübesini aynı sıralardan geçtiği öğrencilere aktaran Subaşı, önlüğünü giyerek makine ve çalışmalar hakkında onlara yol gösteriyor.
Eğitim süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Subaşı, 19941998 yıllarında Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elektrik bölümünden mezun olduğunu söyledi. 2002 yılında üniversiteyi bitirince sınıf öğretmenliğine geçtiğini kaydeden Subaşı, “2005’te de Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğretmen olarak atandım. 3 yıl atölyede mobilya ve dekorasyon bölümünde öğretmenlik yaptım, 1 yıl atölye şefliği, 2 yılda alan şefliği yaptıktan sonra 2014 yılında Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım. 2020 yılında okul müdürlüğünün boşalması sebebiyle başvurum sonrası okul müdürü olarak atandım” dedi.

“20 yıllık eğitim öğretim hayatım bu okulda geçti”
Eğitim öğretim hayatının yaklaşık 20 yılını Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Erhan Subaşı, “20 yıllık eğitim öğretim hayatım bu okulda geçti. Mezun olduğum okuluma atanmam ve okuduğum sıralara müdür olarak farklı bir koltuktan bakmak, farklı bir yerden bakmak gerçekten benim için sevindirici. Ayrıca bu yöredeki insanların örf, adet, kültürlerini bildiğim için daha iyi bir şekilde öğrencilerle diyalog kurmaktayım. Öğrenci olduğum okulda okul müdürü olmak, müdür olarak gezmek, okulun tüm ihtiyaçlarını bilmek, okulla bir bütün olmak benim için çok önemli. İnşallah güzel hizmetler vereceğiz bu okula. Güzel projelerle, güzel hizmetlerle hem Muş’umuza hem de ülkemize hizmetlerde bulunacağım. Daha önce öğrenci olarak oturduğum sıralarda şu anda okul müdürü olarak görev yapıyorum, geziyorum, o sınıflarda ders anlatıyorum. Bu benim için mutluluk verici bir durum” diye konuştu.

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