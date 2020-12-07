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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencisi olduğu okula müdür olarak atandı

DHA

Öğrencisi olduğu okula müdür olarak atandı


Mehmet ADIN/MUŞ, (DHA)LİSEDE öğrencisi olduğu Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 20 yıl sonra müdür olarak atanan Erhan Subaşı (40), eğitim akdığı okulda 16 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra müdür olarak atanmanın gurur verici olduğunu söyledi. Hem eğitim gördüğü hem de verdiği kuruma yıllarını verdiğini belirten müdür Subaşı, aynı sıralardan geçtiği için öğrencileriyle diyaloğunun da oldukça kuvvetli olduğunu dile getirdi.
Muş'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Erhan Subaşı, lise öğrenimini tamamladığı Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, 20 yıl sonra müdür olarak atanmanın sevincini yaşadı. Dumlupınar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında öğrenim gördüğü liseye Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğretmeni olarak atandığını ve aynı sıralarda bu sefer eğitim verdiğini anlattı. Öğretmen olarak göreve başladığı okulda önce atolye ve alan şefliği yaptığını, 2014 yılında müdür yardımcılığı görevini üstlendiğini belirten Subaşı, gençliğinin geçtiği okula bu yıl da müdür olarak atandığını söyledi. 
ÖMRÜNÜ AYNI OKULA ADADI
Öğrencileri ile aynı sıralardan geldiğini bu yüzden onlarla sağlıklı bir iletişim kurduğunu vurgulayan Okul Müdürü Erhan Subaşı şunları söyledi:
"20 yılım aynı okulda geçti. Öğrenci olarak başlayıp müdürlüğe atanmak farklı bir deneyim oldu. Benim için sevindirici bir durum. Ayrıca bu yöredeki insanların örf, adetini, kültürünü bildiğim için, bu yörenin insanı olduğum için daha iyi şekilde öğrencilerle diyalog kuruyorum. Öğrenci olduğum yıllarda gezdiğim koridorlarda, öğrenim gördüğüm sınıflara öğretmenlik yaptım, idarecilik, alan şefliği yaptım, şimdi okul müdürü olarak görev yapıyorum. Bu okulu koridoruyla, taşı toprağı, sınıfıyla A dan Z ye bildiğim için çok memnunum. Öğrencisi olduğum bir okulda Müdür olarak gezmek, okulun bütün ihtiyaçlarını bilmek ve o okulla bir bütün olmak benim içi mutluluk verici. İnşallah güzel hizmetler vereceğim."DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN
2020-12-07 09:29:20

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