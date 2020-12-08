Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis’in batısının yağışlı geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtilerek, “Muş ve Bitlis illerinin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 6, Van’da 7, Bitlis’te ve Muş’ta 2 derece olması beklenmektedir” denildi.

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