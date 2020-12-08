Sandalye ve sırıklarla parkur oluşturan milli atlete, malzeme yardımı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ´ta, koronavirüs salgını nedeniyle evinin yanında bulunan boş arazide, ailesinin yardımlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenman yapan 18 yaşındaki milli atlet İbrahim Karateker ile sporcu arkadaşlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan destek geldi. Karateker ve arkadaşları, gönderilen parkur malzemeleri sayesinde artık daha verimli antrenmanlar yapıyor.

Merkeze bağlı Konukbekler beldesinde oturan Hadi-Şerife Karateker çiftinin 3 kız, 3 erkek çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, 12 yaşında başladığı atletizmde bugüne kadar büyük başarılara imza attı. 6 yılda ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok madalya kazanan Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Karateker´in yeni hedefi, 2021 yılının temmuz ayında yapılacak Avrupa Pist Şampiyonası'nda 3 bin metre su engelli yarışında dereceye girebilmek ve Türk bayrağını göndere çektirmek.

KÖYÜNDE HAZIRLANIYORDU

Azmi ve gayreti ile bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 40'ın üzerinde Türkiye birinciliği elde eden İbrahim Karateker son olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellide altın madalya kazandı. Madalya ile evine dönen milli atlet, ara vermeden Avrupa Pist Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kentten uzak bir şekilde köyünde çalışmalarını sürdürmeye karar veren Karateker, bir taraftan tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ederken, diğer taraftan tarla ve arazide kendi imkanlarıyla oluşturduğu pistte antrenmanlarını sürdürüyordu. Karateker, en büyük destekçisi olan ailesinin yardımlarıyla evinin yanındaki boş araziye sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda çalışıyordu.

ANTRENMANLARINI PROFESYONELCE SÜRDÜRECEK

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı haberin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan İbrahim Karateker'e destek geldi. Karateker, kendisi ve diğer sporcu arkadaşlarına gönderilen parkur malzemeleri sayesinde artık daha verimli antrenmanlar yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekibi ile birlikte Muş Güzeltepe Kayak Merkezi'nde gönderilen engelli koşu parkuru malzemelerini kuran Karateker, yaşadığı mutluluk ile antrenmanlarına ağırlık verdi. Kendisi ve arkadaşlarına sağlanan destek için yetkililere teşekkür eden Karateker, "Pandemi süreci nedeniyle köyümde antrenmanlarımı sürdürüyordum. Basit malzemeler, odun, ağaç ve sandalyelerle kendime engelli parkuru kuruyordum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bana ve diğer sporcu arkadaşlarıma engelli koşu parkurları gönderildi. Şimdi antrenmanlarımı daha profesyonel yapıyorum" diye konuştu.

İbrahim Karateker'in antrenörü Ümit Koçlardan da "Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sporcularımızla bu dalda çok iddialıyız. Sağlanan desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

"BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sporcuların her şartta antrenman yapması için imkan sunduklarını ve katkılarını sürdüreceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise şunları söyledi:

"Bakanlığımız tarafından 81 ilde gerek altyapısıyla, gerek malzeme ve tesis desteğiyle olsun her tür spor branşı ve sporcu ciddi anlamda desteklenmektedir. Nitekim verilmiş olan desteklerle müşahede ettiğimiz gibi uluslararası düzeyde çok ciddi başarılar elde edilmekte. İnşallah bu gibi başarılar Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde Bakanlığımız destekleriyle artarak devam edecektir. Sporcularımıza malzeme, beslenme, kamp, ulaşımı yanında, spor psikoloğumuz ile psikolojik destek ve spor fizyoterapistimiz ile fiziksel gelişim ve takip desteği sağlıyoruz. Deneyimli antrenörlerimiz de sporcularımızla bire bir ilgilenmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından da ciddi anlamda yerel destek verilmektedir. Yine Bakanlığımız tarafından yapımına devam edilen ve 2021 yılında hizmete açılacak olan uluslararası standartlarda atletizm pistimiz bulunmaktadır. Tesisimizde; soyunma odaları ve tribün, cirit, gülle ve disk atma, sırıkla atlama, uzun atlama, engelli koşu, sekiz kulvarlı tartan pist bulunmaktadır. Bu tesisimizin de hizmete açılması sporcularımız ve antrenörlerimiz adına çok değerli olacaktır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gönderilen malzemelerin kurulumundan detaylar

-Malzemelerin taşınmasından detaylar

-Sporcuların antrenmanından detaylar

-İbrahim Karateker'in yeni malzemelerle antrenmanından detaylar

-Milli Atlet İbrahim Karateker röp.

-Antrenör Ümit Koçlardan röp.

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler röp.

DHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-12-08 10:12:52



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