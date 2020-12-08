Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını anlattı

– Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Türkiye’de koruma altına alınan 25 ovadan birinin Malazgirt Ovası'nın olmasından dolayı Genel Başkan Şemsi Bayraktar’a Malazgirt çiftçisinin memnuniyetini dile getirdi. Başkan Kılıç, "Cumhurbaşkanımız; Malazgirt, Bulanık ve Erentepe ovalarını koruma altına alması biz çiftçilerde büyük heyecan uyandırdı. Genel başkanım sizin aracığınızla Cumhurbaşkanımıza Muş çiftçilerimiz adına çok teşekkür ederim. Genel başkanım sizin vasıtanızla devlet destekli yüzde 75 arpa ve buğday tohum desteklerinin artırılmasını talep ediyoruz. Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi kredilerinin pandemi dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerimiz için çok acil sıfır faizli yapılandırma ve erteleme yapılması gerekmektedir” dedi.

Bayraktar da, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Ovası dâhil bir birinden değerli 25 ovamızın koruma altına alması bizleri hayli sevindirdi. Şahsım ve tüm Türkiye’mizdeki çiftçilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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