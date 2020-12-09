Muş’ta kar yağışı Kentteki besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuz yönde etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kırsal ve yüksek kesimdeki vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meralara çıkaran besiciler, aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Merkeze 7 kilometre mesafedeki Karlıdere köyündeki besiciler, etkili olan kar yağışıyla beraber hayvanlarıyla birlikte yeniden köyün yolunu tuttu. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı, hava sıcaklığının düşmesinin yanı sıra trafiğin de ağır ilerlemesine neden oldu. Kentte kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.