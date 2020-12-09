Malazgirt’te mevsimin ilk karı yağdı

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezi ve köylerde hayatı olumsuz etkiliyor. Hasan Başaran smskls vatandaş, ilçede kar yağışının daha erken olduğunu belirterek, “Yaklaşık bir aydır kar yağışını bekliyorduk. Nihayet ilçemize mevsimin ilk karı yağdı. Bizler artık alıştık. Yıllardır buralarda yoğun kar yağışı oluyor ama bu yıl kar yağışı biraz gecikti" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.