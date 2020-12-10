Muş’ta hırsızlık: 4 tutuklama

Muş’ta 2 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen biri 17 yaşında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 0507 Aralık 2020 tarihlerinde 2 ayrı iş yerinden toplam 4 adet TV çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen biri 17 yaşında toplam 4 şahsın il merkezinde yakalandığı belirtildi.
Yapılan aramalarda çalınan TV’lerden 3’ünün ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
“3 Şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk sevk edildikleri adli makamlarca ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanmışlardır. Çalıntı TV’leri satın alan 3 farklı şahıs hakkında da ayrıca ‘suç eşyasının satın alınması’ suçundan adli işlem başlatılmıştır.”
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.