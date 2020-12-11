Muş'ta hırsızlık yapan 2 çocuk tutuklandı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden kablo çaldığı tespit edilen 2 çocuk tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2020 günü merkezde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden 90 metrelik telekom kablosu çalınması konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirenlerin 14 ve 17 yaşlarında 2 çocuk olduğu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.