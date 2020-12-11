Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararıyla Bulanık ilçesi Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında arama yaptı. Mezrada 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 898 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 141 adet tabanca fişeği, 95 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-12-11 20:12:04



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