Muş’ta silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

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Muş’ta polis ekipleri tarafından silah ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen silah ticareti suçu ile ilgili olarak 11 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 3 kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 145 adet 7,62 milimetre fişek, 1 yivsiz av tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsın, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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