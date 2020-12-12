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Soğuktan el ve yüzleri çatlayan köy çocuklarına krem dağıttılar

DHA

Soğuktan el ve yüzleri çatlayan köy çocuklarına krem dağıttılar


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, ağır kış şartlarının yaşandığı köylerde el ve yüzleri soğuktan çatlayan çocuklara, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen ekip tarafından krem ve bot dağıtıldı.
Muş ve Batman'da yaşam sürdüren gençler tarafından sosyal medya üzerinde kurulan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen 'Bir Umut, Bin Mutluluk' ile 'Elden Ele Mutluluk' grubu üyeleri, köy çocuklarının gönlüne dokunuyor. Ağır kış şartlarının yaşandığı Muş'a bağlı Gündoğan köyünde yaşayan çocuklarla bir araya gelen ekip, minik yüreklere yardım eli uzattı. Koronavirüs salgınına karşı maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat çeken ekip, çocukları bilgilendirdi. Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla çember oluşturan ekip, burada el ve yüzleri çatlayan çocuklara bot ile krem dağıttı. Kremin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler de veren gençler, çatlaklar için krem kullanılmasını ihmal etmemelerini tavsiye etti.
'Bir Umut, Bin Mutluluk' ekibi olarak Batman ilinden yola koyularak Muş'a geldiklerini anlatan Emin Sevim, "Muş'un Gündoğan köyündeyiz. Kış mevsiminin özellikle sert geçtiği bölgeleri seçiyoruz. Buradaki çocuklarımıza hem bot getiriyoruz hem de kremler getiriyoruz. Kışın sert geçtiği yerlerde çocuklarımızın el ve yüzleri çatlıyor. Bu yüzden dolayı bizler yanımızda kremler getirdik. Kremlerimizin dağıtımını yaptık. Bunun dışında pandemi sürecinde olduğumuz için çocuklara dezenfekten ve maske getirdik. 'Bir Umut, Bin Mutluluk' ekibi olarak kardeşlerimizin ayakları üşümesin diye çıktığımız yolda, hedefimiz 10 bin kardeşimize botlarını ulaştırmak" diye konuştu.
'Elden Ele Mutluluk' ekibinden Bilal Aktaş ise, "Durumu iyi olmayan çocuklara bot getiriyoruz. Özellikle kış şartlarından dolayı çocukların elleri çatlamasın diye el kremleri getirip, çocukların ellerine sürüyoruz. Dağıtımlarımızı, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek gerçekleştiriyoruz" dedi.
Kendilerine dağıtılan bot ve kremlerden ötürü teşekkür eden Yasin Tanrıkulu da "Ayaklarımız üşümesin diye bizlere bot getirdiler. Ellerimizin çatlağı için de krem verdiler. Herkese teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-12-12 08:45:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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