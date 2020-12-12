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Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı 2015’te terörist cenazesinde Mehmetçik’e saldırıda bulunan 5 kişi tutuklandı

İHA

Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı 2015’te terörist cenazesinde Mehmetçik’e saldırıda bulunan 5 kişi tutuklandı

Muş’un Varto ilçesinde 2015 yılında bir teröristin gömülmesi sırasında jandarma ekiplerine taşlı sopalı saldırdığı tespit edilen terör örgütüne müzahir 9 kişiden 5’i tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2015 tarihinde Bingöl ili Adaklı kırsalında BTÖ mensupları tarafından iç hesaplaşma sonucu öldürülen Agit Kop (K) Fehmi Yılmaz'ın cenazesinin ailesinin yaşamakta olduğu köy yerine BTÖ mensupları tarafından götürüldüğü ifade edildi.
Teröristin Varto ilçesi Kolan köyündeki sözde terörist mezarlığına gömülmek istenmesi üzerine 22 Mayıs 2015 saat 14.00 sıralarında VartoBulanık karayolu Yurttutan köyü bölgesinde karayolunu trafiğe kapatan güvenlik güçlerine “kendilerine izin verilmemesini bahane ederek” bir kısmının yüzü maskeli şahıs olmak üzere yaklaşık 1000 kişilik terör örgütüne müzahir grup tarafından taşlı/sopalı saldırıda bulunulduğu belirtildi.
Olayın ardından Muş ili Bulanık ilçesi ile Varto ilçesinde 08 Aralık 2020 tarihinde eş zamanlı olarak 9 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, “Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler 11 Aralık 2020 tarihinde Varto Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiştir. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 5’i tutuklanmış, 4 kişi ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca, 1 şüpheli şahsın ise açık mahkeme dosyasına ihbar olarak suç dosyası gönderilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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