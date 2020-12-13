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Sokağa çıkma kısıtlamasında randevulu kan bağışı

DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında randevulu kan bağışı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, kan bağışçıları muaf tutuldu. Türk Kızılay'ına ait internet sitesi üzerinden randevu alan vatandaşlar, rahat bir şekilde evlerinden çıkarak kan bağışına destek oldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay´ının kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi. Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların, sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Bu kapsamda, koronavirüs ile mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan ve pazartesi saat 05.00´e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Muş'ta, Türk Kızılay´ı kan bağış kampanyasını sürdürdü. Kısıtlamada Türk Kızılay'ına ait 'www.kanver.org.tr internet sitesi' üzerinden kan bağışında bulunabilmek adına randevu alan vatandaşlar, gelen mesaj üzerine İstasyon Caddesi'ndeki valilik binası önünde bulunan kan bağışı aracına gitti. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen güvenlik güçlerine de Kızılay'dan gelen mesajı göstererek, cezai işlemden kurtuldu. Kendi imkanlarıyla rahat bir şekilde evlerinden çıkarak Türk Kızılay´ına ait araca gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Kan bağışı aracının, hijyenik bir ortama sahip olduğunu  maske ile sosyal mesafe ve dezenfekten kurallarına titizlikle uyulduğunu söyleyen Türk Kızılay´ı Muş Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, stoklarda meydana gelen azalmalarla birlikte vatandaşları, kan bağışına beklediklerini söyledi. Haftanın 7 günü kan bağışı aldıklarının altını çizen Kotan, "Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Kan bağışı noktasında biraz düşüşler var ve Türk Kızılay´ı olarak bizler de bu durumdan etkilendik. Haftanın yedi günü, bütün Türkiye´de ve Muş´ta kan bağışı kampanyası alıyoruz. Bağışçılarımız kan bağışında bulunmak için internet üzerinden 'kanver.org.tr' giriş yapıp, TC kimlik numaralarıyla istedikleri saatte randevu alabiliyor. Genelgede  kan bağışına gelen vatandaşlarımızın muafiyeti olduğu için sokağa çıkabiliyorlar' diye konuştu.
'KAN SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR'
Kan bağışının bir sosyal dayanışma örneği olduğuna dikkat çeken Kotan, "Hastanelerde, stoklarda sıkıntılar olduğu söyleniyor. Bizler de bunları önlemek amacıyla, haftanın yedi günü çalışıyoruz. Bağışçılarımız geldiği zaman ilk, ellerini dezenfekte ediyoruz. Zaten kan bağışı aracımıza girişte ateş ölçümleri yapılıyor. Kan değerlerine bakıyoruz ve sosyal mesafeyi koruyoruz. Ayrıca maske ve siperlik kullanıyoruz. Türk Kızılay´ı olarak koronavirüsün buluşması noktasında bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın bu noktada desteklerini bekliyoruz. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bunu tek insandan alabiliyoruz. Kan, laboratuvarda üretilmeyen tek sıvıdır. Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz" dedi.
Kan bağışçılarından Baki Can, internet üzerinden randevu aldıklarını ve daha sonrasında rahat bir şekilde evlerinden çıkarak, kan bağışına destekte bulunduklarını söyledi. Ömer Aytemiş ise uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen internet üzerinden randevu alarak, rahat bir şekilde kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-12-13 11:28:05

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