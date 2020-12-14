Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

'Sizce kim bu bebek?'

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Muş’un Bulanık ilçesinde silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybederken, 6 şüpheli ise yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde 1 şahsın silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olay sonrasında Bulanık ilçesi başta olmak üzere il genelinde yapılan operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tabir edilen av tüfeği, 8 adet şarjör, 22 adet 9 mm tabanca fişeği, 24 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Toplam 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimizde suçla mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir” denildi.

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