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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İHA

Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Muş’un Bulanık ilçesinde silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybederken, 6 şüpheli ise yakalandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde 1 şahsın silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olay sonrasında Bulanık ilçesi başta olmak üzere il genelinde yapılan operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tabir edilen av tüfeği, 8 adet şarjör, 22 adet 9 mm tabanca fişeği, 24 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Toplam 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimizde suçla mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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