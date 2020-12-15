Belediye Başkanı Ömeroğlu korona virüse yakalandı

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, korona virüse yakalandı.

Yaptırdığı korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Ömeroğlu, tedavi sürecinin başladığını ifade etti. Başkan Abdurrahman Ömeroğlu, “Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ederim. Sağlığınız için önlemlere mutlaka dikkat edin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.