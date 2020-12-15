Muş’ta bir köy karantinaya alındı

Muş’un merkeze bağlı Eralan köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Muş valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Eralan köyünde korona virüs pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köyün 10 gün karantinaya alındığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.