Muş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.



Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Saat 21.00’de başlayan kısıtlama ile evlerine çekilen vatandaşlardan geriye sessiz alanlar kaldı. İl genelinde denetimlerine devam eden polis ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.