Muş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

İHA

Muş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Saat 21.00’de başlayan kısıtlama ile evlerine çekilen vatandaşlardan geriye sessiz alanlar kaldı. İl genelinde denetimlerine devam eden polis ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlandı
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlandı
Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı 2021 yılı yatırım projelerinin hazırlıklarına başlandı
YEREL HABERLER Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya ...
Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı
Diskalkuli Derneğinden “Haydi, Eller Havaya” projesi
YEREL HABERLER Diskalkuli Derneğinden “Haydi, Eller Havaya” projesi
Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme ...
Muş’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Muş’ta bir köy karantinaya alındı
Muş’ta kısıtlamaya uyuluyor
YEREL HABERLER Muş’ta kısıtlamaya uyuluyor
Malazgirt Belediyesi araç filosunu genişletti
YEREL HABERLER Malazgirt Belediyesi araç filosunu genişletti
Muş Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde önemli çalışma Fabrika Caddesi’nde fore kazık çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde önemli ...
Malazgirt’te temizlik çalışması
YEREL HABERLER Malazgirt’te temizlik çalışması
Belediye Başkanı Ömeroğlu korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ömeroğlu korona virüse yakalandı
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
YEREL HABERLER Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ...
'Koronavirüs bize nerden bulaştı diye 112'yi arıyorlar'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs bize nerden bulaştı diye 112'yi ...
Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır
YEREL HABERLER Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır
(Özel) Muş’ta üretilen bal Türkiye’nin ağzını tatlandırıyor Muş’un yaylalarında üretilen doğal ballar birlik eliyle Türkiye Şeker Kurumuna gönderiliyor
YEREL HABERLER (Özel) Muş’ta üretilen bal Türkiye’nin ağzını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X