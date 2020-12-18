VEDAŞ’tan aydınlatma çalışması

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş Belediyesi tarafından yeni açılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleştirdiği yatırım çalışmasıyla elektrik hatlarını yer altına alarak aydınlatma çalışması yaptı.

Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, “Bulvar projesinin hemen başında güzergâhta bulunan eski tip havai hatları, aydınlatma unsurlarını ve trafoları kaldırdık. Sonrasında bulvar güzergâhında yaptığımız kazı çalışmasıyla hatlarımızı yer altına aldık ve armatür montajı yaparak refüjün aydınlatmasını gerçekleştirdik. Eski hattımızın tamamını yenileyerek bu bölgedeki enerji altyapımızı güçlendirmiş olduk. Belediyemizle koordineli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmamızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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