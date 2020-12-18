Muş’ta terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi

Muş’un Şenyayla Davderal Bölgesi'nde “Yıldırım9 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK/KCK’ya ait olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Şenyayla Davderal Bölgesi'nde Yıldırım9 Operasyonu kapsamında 18 Aralık 2020 tarihinde icra edilen operasyonda 2 depo içerisinde; 582 büyük pil, 155 metre kablo, 2 çift ayakkabı, 1 tabanca kılıfı, 1 çiftli şarjör kılıfı, 6 şemsiye, 1 palaska, 2 çadır, 1 dinamo ve mekanizması, 1 küçük tüp, 1 akü ve muhtelif miktarda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.