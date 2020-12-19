Malazgirtli vatandaşlar kısıtlamalara uyuyor

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Muş’un Malazgirt ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla çarşı merkezi ve ara sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının salgına karşı başlattığı hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, Malazgirt'te ilçe sakinlerince olumlu karşılanarak kimse evinden mecbur kalmadıkça çıkmıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Malazgirt’te de korona virüsle mücadele kapsamında dün akşam 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması uyan Malazgirtli vatandaşlar mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaya özen gösteriyorlar. Kısıtlamalar ile birlikte sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda denetim başlatan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara işlem uyguluyor.

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