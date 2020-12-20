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Muşlu gençler kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım etti; odun kırıp, kuzu beslediler

DHA

Muşlu gençler kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım etti; odun kırıp, kuzu beslediler


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KORONAVİRÜS  ile  mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Gençlik Merkezi´nde görev alan bir grup genç, köyleri gezerek ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı oldu. Gençler, saman doldurup, kuzuları biberonla besledi, koyun sağdı.
Ülke genelinde koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Muşluların uyduğu görüldü. Halkın, kısıtlama tedbirleri sırasında mağdur olmaması için Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü´nde görev alan gençler, köylere kadar ulaştı. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gündoğan köyüne giden gençler, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi. Ailelere yardımcı olmak için gençler torbalara saman doldurup, hayvanlara yem verdi, koyunları sağıp annesi ölen kuzuları biberonla besledi. 
GENÇLER KÖYLÜNÜN GÖNÜLLÜ HİZMETİNİ YAPIYOR          
Muş Gençlik Merkezi liderlerinden İrfan Batır, sokağa çıkma izinleri olduğunu hatırlatarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi:  Batır, "Özellikle ulaşımın zor olduğu  ücra köylere gidiyoruz. Burada kısıtlama nedeniyle işlerini yapmak için sokağa çıkma sorunu yaşayan köylümüzün gönüllü hizmetini yapıyoruz. Ahıra saman taşıyor, kışlık yakacak odun kırıyoruz. Anneleri ölen kuzular var. Biberonla besliyoruz" dedi. Gönüllü olarak köy hizmetinde bulunan gençlerden Neva Tuğal ise "Kısıtlama nedeniyle köylümüzün ayağına geldik. İhtiyaçlarını gördük. Bu zorunluluk nedeniyle başlayan uygulama, hepimiz için iyi oldu. Koronavirüs kısıtlamasının kaldırılmasından sonra da devam etmesini isteriz" diye konuştu. Köy sakinlerinden Mukaddes Gül de, yakacak odunlarını kırarak yardımcı olan gençlere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-12-20 12:21:29

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