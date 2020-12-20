Bulanık’ta kısıtlama sessizliği

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Muş’un Bulanık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çarşı merkezi ve ara sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının salgına karşı başlattığı hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, Bulanık’ta ilçe sakinlerince olumlu karşılanarak kimse evinden mecbur kalmadıkça çıkmıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bulanık'ta da korona virüsle mücadele kapsamında cuma akşamı 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Bulanıklı vatandaşlar, mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaya özen gösteriyorlar. Kısıtlamalarla birlikte sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara işlem uyguluyor.

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