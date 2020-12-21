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2 kişinin tutuklandığı operasyonda ‘Ohhh’ paylaşımı

İHA

2 kişinin tutuklandığı operasyonda ‘Ohhh’ paylaşımı

Muş’ta düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucuyla ‘ohhh’ yazıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 17 Aralık 2020 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonda 506 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 18 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol tedbir kararı ile serbest kalmış, 2 şahıs ise tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.
Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptığı konuşmaya destek vermek için, ele geçirilen uyuşturucuyla 'ohhh...' yazdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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