Varto’da sokaklar sessizliğe büründü

Muş'un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarının uyduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu kısıtlamasına Varto esnafı ile vatandaşlar kısıtlama kararına uyduğu görüldü. Varto'da eczane, fırın, tüp bayileri ve kısıtlamadan muaf olan marketler dışında diğer esnaflar faaliyetine devam etmeyerek korona virüs tedbirlerine uyum sağladı. Vatandaşlar ise acil ihtiyaçları dışında evlerinden dışarı çıkmadı. İlçede güvenlik önlemleri ve tedbirler devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.