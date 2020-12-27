2 bin 600 rakımda, 1 metreyi aşan karla mücadele



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı´nda, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor. Tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede kardan kapanan köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Muş´ta, kar yağışı sonrasında etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerinde kapanan köy yollarını açık tutabilmek için çaba gösteren İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu coğrafyaya rağmen vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı´nın Çavuş Tepe mevkiinde fırtına ve tipinin etkisiyle kapanan köy yollarını açmak için mücadele gösteren ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede zorlu çalışmanın ardından köylere ulaşımı sağladı.

Karla mücedele timlerinin bögede yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın, "Kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı. Bu köy yollarımızı verilen büyük uğraşlar sonucu ulaşıma açtık. Ancak tipi ve fırtınadan dolayı tekrar kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak çalışmalarımızı 7/24 esasına göre devam ettirmekteyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-12-27 09:56:13



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