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Dondurucu soğukta su kuyusu açan DSİ işçileri ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

İHA

Dondurucu soğukta su kuyusu açan DSİ işçileri ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Muş’un içme suyu temini için 24 saat esasına göre vardiyalı çalışarak kuyu açan Devlet Su İşleri (DSİ) personelleri, dondurucu soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
Diyarbakır’dan Muş’a görevli olarak gelen 12 DSİ personeli, kentin içme suyunu karşılamak için sondaj çalışması başlattı. Kentte kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi ise DSİ çalışanlarını olumsuz etkiledi. 24 saat vardiyalı olarak makine başında çalışan personeller, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
DSİ Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğünden su kuyusu açmak için Muş’a geldiklerini belirten Ahmet Esin, “Muş’un içme suyu temini için buradayız. Eski otogarın orada bir su kuyusu açtık. Hava şartları o zaman iyiydi. Fakat bir hafta içerisinde hava şartları değişti. 24 saat kesintisiz olarak sondajı durdurmadan çalışıyoruz. Mecburen dışarıda ateş yakıyoruz. Arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak ısınıyoruz. Makine yakıtlarımız da soğuktan dolayı kısmen donuyor. Geceleyin buranın soğuğu ve ayazı eksi 1520 dereceyi buluyor. Burada 3 vardiya halinde çalışıyoruz. Sistemi durdurduğumuz zaman kilitleniyor ve sistemi devreye almamız bir günümüzü alıyor” dedi.
Muş’un su ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ifade eden Yaşar Yurteli ise, “Muş’ta su ihtiyacı için 7 kuyu açacağız. Soğuk hava şartlarında çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çalışacağız. Burada odun yakıyoruz ve bu şekilde ısınmaya çalışıyoruz. Yerde kar var ve dondurucu soğuk var. Özellikle geceleri çok soğuk oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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