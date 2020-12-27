Muş Halk Ekmek Fabrikasının ilk deneme ekmekleri sokak hayvanlarına verildi

Muş Belediyesi bünyesinde kurulan halk ekmek fabrikasında ilk deneme üretimi yapılan ekmeklerin bir kısmı bakıma muhtaç sokak hayvanlarına verildi.

Muş Belediyesi tarafından Lale Vadisinde kurulan ekmek fabrikası deneme üretimine başladı. Fabrikada üretilen ilk deneme ekmeklerinin bir bölümü sokaktaki hayvanlar ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevindeki bakıma muhtaç köpeklere verildi. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere ekmekleri dağıtan Muş Belediyesi ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanları besleyerek örnek bir davranışa imza attı.

Ekmek üretimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, uzun süredir üzerine çalıştıkları Muş Halk Ekmek Fabrikasının test üretim çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Günde ortalama 60 bin ekmek çıkarma kapasitesi olan fabrikanın ilk test aşamasındaki ekmeklerin bir bölümünü bakıma muhtaç hayvanlara verdiklerini belirten Başkan Asya, “Deneme ekmeklerimizin bir bölümünü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevindeki emanet olarak kabul ettiğimiz canlara gönderdik, gönderiyoruz. Fabrikanın her alanda tamamen sıkıntısız ve pürüzsüz çalışabilmesi için son olarak testler ve denemeler yapılmaktadır. Arkadaşlarımız geceli gündüzlü olarak çalışmaktadırlar. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde ekmek üretimimiz başlayacaktır. Bu kapsamda imkanı kısıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ürettiğimiz ekmeklerden kendilerine ulaştırmış olacağız” dedi.

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