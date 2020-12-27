Muş Halk Ekmek Fabrikasının ilk deneme ekmekleri sokak hayvanlarına verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Halk Ekmek Fabrikasının ilk deneme ekmekleri sokak hayvanlarına verildi

İHA

Muş Halk Ekmek Fabrikasının ilk deneme ekmekleri sokak hayvanlarına verildi

Muş Belediyesi bünyesinde kurulan halk ekmek fabrikasında ilk deneme üretimi yapılan ekmeklerin bir kısmı bakıma muhtaç sokak hayvanlarına verildi.
Muş Belediyesi tarafından Lale Vadisinde kurulan ekmek fabrikası deneme üretimine başladı. Fabrikada üretilen ilk deneme ekmeklerinin bir bölümü sokaktaki hayvanlar ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevindeki bakıma muhtaç köpeklere verildi. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere ekmekleri dağıtan Muş Belediyesi ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanları besleyerek örnek bir davranışa imza attı.
Ekmek üretimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, uzun süredir üzerine çalıştıkları Muş Halk Ekmek Fabrikasının test üretim çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Günde ortalama 60 bin ekmek çıkarma kapasitesi olan fabrikanın ilk test aşamasındaki ekmeklerin bir bölümünü bakıma muhtaç hayvanlara verdiklerini belirten Başkan Asya, “Deneme ekmeklerimizin bir bölümünü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevindeki emanet olarak kabul ettiğimiz canlara gönderdik, gönderiyoruz. Fabrikanın her alanda tamamen sıkıntısız ve pürüzsüz çalışabilmesi için son olarak testler ve denemeler yapılmaktadır. Arkadaşlarımız geceli gündüzlü olarak çalışmaktadırlar. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde ekmek üretimimiz başlayacaktır. Bu kapsamda imkanı kısıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ürettiğimiz ekmeklerden kendilerine ulaştırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada evde ahşap ürünler yapıyorlar
YEREL HABERLER Kısıtlamada evde ahşap ürünler yapıyorlar
Kızılay'dan kısıtlama nöbetindeki polislere, sıcak çorba ve çay ikramı
YEREL HABERLER Kızılay'dan kısıtlama nöbetindeki polislere, sıcak ...
Su kuyusu açan DSİ işçilerinin soğuk havada zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Su kuyusu açan DSİ işçilerinin soğuk havada zorlu ...
Dondurucu soğukta su kuyusu açan DSİ işçileri ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta su kuyusu açan DSİ işçileri ateş ...
2 bin 600 rakımda, 1 metreyi aşan karla mücadele
YEREL HABERLER 2 bin 600 rakımda, 1 metreyi aşan karla mücadele
Varto’da sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Varto’da sokaklar sessizliğe büründü
Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okulları gezdi
YEREL HABERLER Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okulları gezdi
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada
YEREL HABERLER Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası ...
Koronavirüsü yenen doktor: Bu hastalık gerçekten tehlikeli
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor: Bu hastalık gerçekten ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X