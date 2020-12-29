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Çocukların donan derede kızak keyfi

İHA

Çocukların donan derede kızak keyfi

Muş’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle donan dere, çocuklar için eğlence alanına dönüştü. Kızağını alan kaymak için derenin yolunu tuttu.
Kentte etkili olan soğuk hava buzlanmalara neden oldu. Soğuk hava kimisi için çileye dönüşürken çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Merkeze bağlı Sungu beldesi içerisinden geçen derenin buz tutması onlarca çocuğa eğlence oldu. Kızaklarını kapan çocuklar derede kayarak eğlenceli ve bir o kadar da tehlikeli zaman geçirdi.
Okulların tatil olması nedeniyle kayarak vakit geçirdiğini ifade eden çocuklardan Yunus Emre Ongür, buz tutan derede kızaklarla kaydıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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