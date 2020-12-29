Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor

İHA

Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor

Muş Belediyesi, soğuk kış şartlarında barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.
Hava sıcaklığının düşmesi ve yağışların artması nedeniyle sokak hayvanlarının imdadına Muş Belediyesi yetişiyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personeller, rutin çalışmalarının yanı sıra gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düşmesi ile Muş Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Ekipler; barınma, yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan hayvanları tespit ederek bakımevine götürüyor. Burada rehabilite edilen hayvanlar, hava koşulları göz önünde bulundurularak doğaya salınıyor. Ekipler, yaptıkları bu çalışmanın yanı sıra şehrin belirli bölgelerine yem bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlıyor.
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi görevlileri zorlu kış şartlarında bakıma muhtaç sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayarak sorumluluk bilinci ile hareket ediyor. Tedavi ve bakım ihtiyacı olan hayvanlar ise barınağa getirilerek koruma altına alınıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Soğuk havanın etkili olduğu ilimizde rutin çalışmalarımızın yanı sıra sokak hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Barınma, yiyecek veya su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını hayvan bakımevine getirerek rehabilite ediyoruz. Aynı şekilde ekiplerimiz belli noktalara yem bırakarak minik canların aç kalmamasını sağlıyor. Bakım ve tedavisi yapılan hayvanlar, hava koşullarına göre tekrar doğaya salınıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların donan derede kızak keyfi
YEREL HABERLER Çocukların donan derede kızak keyfi
Muş buz kesti Ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Muş buz kesti Ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık ...
Fedakar anne çanta üreterek çocuklarını üniversiteye gönderiyor
YEREL HABERLER Fedakar anne çanta üreterek çocuklarını üniversiteye ...
Belediye Başkanı Altın nikah kıydı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Altın nikah kıydı
İnternet erişiminin olmadığı köylere öğretmenler ders notlarıyla ulaştı Fedakar öğretmenler kar kış dinlemeden kapı kapı gezerek öğrencilere ders notu ulaştırdı
YEREL HABERLER İnternet erişiminin olmadığı köylere öğretmenler ders ...
MUŞ Alparslan Üniversitesi'nden ödüllü logo tasarım yarışması
YEREL HABERLER MUŞ Alparslan Üniversitesi'nden ödüllü logo tasarım ...
Muş Halk Ekmek Fabrikasının ilk deneme ekmekleri sokak hayvanlarına verildi
YEREL HABERLER Muş Halk Ekmek Fabrikasının ilk deneme ekmekleri ...
Kısıtlamada evde ahşap ürünler yapıyorlar
YEREL HABERLER Kısıtlamada evde ahşap ürünler yapıyorlar
Kızılay'dan kısıtlama nöbetindeki polislere, sıcak çorba ve çay ikramı
YEREL HABERLER Kızılay'dan kısıtlama nöbetindeki polislere, sıcak ...
Su kuyusu açan DSİ işçilerinin soğuk havada zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Su kuyusu açan DSİ işçilerinin soğuk havada zorlu ...
Dondurucu soğukta su kuyusu açan DSİ işçileri ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta su kuyusu açan DSİ işçileri ateş ...
2 bin 600 rakımda, 1 metreyi aşan karla mücadele
YEREL HABERLER 2 bin 600 rakımda, 1 metreyi aşan karla mücadele

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X