8 çocuğuyla çanta üretiyor



Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta Mahmure Özdemir (60), 8 çocuğuyla kurdukları atölyede çanta üretiyor. 4 çocuğu üniversitede okuyan Özdemir, çanta üretip hem ailesini geçindirdiğini hem de çocuklarını okuttuğunu söyledi.

Muşlu Mahmure ve Cemil Özdemir (69) çifti, 2000 yılında daha iyi bir yaşam için çocuklarıyla İzmir'e göç etti. Özdemir ailesi burada umdukları gibi bir iş imkanı bulamayınca 2014 yılında yeniden memleketlerine döndü. Bağ-Kur emeklisi olan Cemil Özdemir'in maaşıyla geçim sağlayamayan aile İzmir'de öğrendikleri tekstil işine başladı. Evlerinin yanında tekstil atölyesi kuran Mahmure Özdemir, çocuklarıyla çanta üretimi işine girdi. 12 çocuğundan 2'si vefat eden 2'si de evlendiği için baba evinden ayrılan Mahmure Özdemir, 8 çocuğuyla birlikte ürettiği çantaları İzmir'de anlaştıkları bir firmaya göndermeye başladı.

Muş'ta kurdukları tekstil atölyesinde çocuklarıyla çalıştığını söyleyen Mahmure Özdemir, "8 çocuğum burada işçi olarak çalışıyor. Üniversite öğrenimlerini sürdüren 4 çocuğum hem okuyor hem de burada bize yardımcı oluyor. Atölyeden elde ettikleri gelirlerle ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada çanta üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu tekstil atölyesidir. Ekmek paramızı buradan kazanıyoruz" dedi.

'CANLI DERS SONRASI BİZE YARDIM EDİYORLAR'

Mehmet Özdemir ise, "Annemle beraber 9 kişiyiz. Kardeşlerim hem üniversite eğitimlerini tamamlıyorlar hem de boş vakitlerinde yanımıza gelip bize yardım ediyorlar. Pandemi nedeniyle kardeşlerim canlı ders gördükleri için ders sonrası boş vakitlerinde bize yardım ediyorlar" diye konuştu.

'HEM BİZ HEM AİLEMİZ MUTLU OLUYOR'

Ailesiyle birlikte tekstil atölyesinde çanta üretimi yaptıklarını vurgulayan öğrencilerden Safiye Özdemir, şunları söyledi:

"Çanta yapıp İzmir'e gönderiyoruz. 4 kardeş olarak öğrenciyiz. Öğrenci olduğumuz için dersten arta kalan vakitlerde ağabeylerim ve ablama yardımcı oluyoruz. Biz işlem yaptıkça onlara daha fazla yardımcı oluyoruz. Biten çantaları toplu şekilde İzmir'e gönderiyoruz. Biz burada olduğumuz zaman daha fazla üretime destek oluyoruz. Bu sayede en azından onlara biraz daha yardımcı oluyoruz. Pandemiden dolayı ne kadar iş yaparsak maddi açıdan hem onlar bize destek oluyor hem de biz onlara destek olmuş oluyoruz. Hem biz hem de ailemiz mutlu oluyor."

'BOŞ VAKİTLERİMİZİ BURADA DEĞERLENDİRİYORUZ'

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuduğunu söyleyen Abdulhalim Özdemir ise, "Şu an pandemiden dolayı üniversiteler kapalı ve canlı ders görüyoruz ve bu canlı derslerin araları oluyor. O aralarda aileme yardımcı oluyorum. Hem okul ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de ailemin gelirini artırmak için onlara yardımcı oluyorum. Boş vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz. Hem sağlığımız için dışarı çıkmıyoruz hem de bu boş vakti ne kadar değerlendirirsek o kadar bizim için yararlı oluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN

2020-12-30 08:37:34



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